Мужчины покраснеют, увидев, что вытворяет Кабаева на матах: словно без костей

Алина Кабаева — одна из самых известных российских гимнасток за всю спортивную историю. Чемпионка уже много лет не выступает на соревнованиях, но, как оказалось, до сих пор может дать фору молодым конкуренткам.

В официальном аккаунте Кабаевой в социальных сетях появилось видео с тренировки, которую звезда провела для юной узбекской гимнастки Натальи Усовой. Девушка готовится к выступлению на турнире «Небесная грация» и хочет улучшить навыки по работе со скакалкой. Именно по инициативе российской чемпионки в программу турнира был добавлен этот элемент, поэтому Алина решила помочь землячке справиться с трудностями.

На гимнастических матах Кабаева выглядела более гибкой и изящной, чем молодые гимнастки. В свои сорок лет Алина все еще может извиваться как удав, а владение снарядами сохраняет на уровне, достойном обладательницы олимпийского золота.