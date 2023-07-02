Мужчины плюются, когда видят эти вещи на женщинах в возрасте: сейчас в них ходит большинство

Быть стильной и привлекательной хочет любая женщина независимо от возраста. Но есть вещи, которые смотрятся выигрышно лишь на молоденьких модницах, а более солидных дам превращают в посмешище.

Например, мужчины плюются, когда видят на зрелых женщинах объемные дутые куртки. Это явно не тот случай, когда модный оверсайз будет уместен. Сюда же можно отнести брючные костюмы в пижамном стиле. Даже 20-летние девушки зачастую выглядят в таком наряде нелепо, что уж говорить о женщинах в возрасте.

Еще одна вещь, которая не украсит зрелую представительницу прекрасного пола, — джинсы с завышенной талией. Во-первых, эта модель давно вышла из моды. А во-вторых, чтобы носить ее, нужно обладать идеальной, по-девичьи стройной фигурой. Для подавляющего большинства женщин в возрасте это, увы, невозможно, а значит, лучше выбирать модели более свободного кроя.