Мужчины падали штабелями перед этой актрисой в 90-х: она сама уничтожила свою красоту

Француженки славятся своим утонченным стилем и нежными чертами лица, которые просто завораживают мужчин. Эммануэль Беар тоже не была исключением из этого правила и в 90-е годы считалась одной из самых привлекательных актрис европейского кинематографа.

Миниатюрная красавица обладала одной особенностью, которую многие поклонники просто обожали. У девушки были большие светло-голубые глаза и такой же выразительный нос, а нижняя часть лица была меньше и не соответствовала верхней. Диспропорция превращала артистку в милого ангела.

Тем не менее сама Эммануэль ужасно комплексовала по этому поводу и вместо того, чтобы принять и полюбить себя, она решила увеличить губы.

Но врач использовал гель из технического силикона, который был запрещен. Это привели к тому, что у актрисы появились дефекты речи, а ее внешность навсегда изменилась. Бывшая красавица сделала повторную операцию, чтобы исправить ситуацию, но это, увы, не помогло.