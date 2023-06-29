Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)

Главной в карьере Виктории Тарасовой стала роль майора Ирины Зиминой в сериале «Глухарь». Строгая героиня полюбилась зрителям и принесла успех артистке, но также и негативно сказалась на ее жизни.

Как признается сама Тарасова, «Глухарь» настроил противоположный пол против нее. Мужчины были уверены, что и в жизни звезда экрана отличается строгостью, поэтому не знакомились с ней. В итоге артистке до сих пор не удалось встретить своего спутника жизни.

Однако в карьерном плане «Глухарь» стал для Тарасовой настоящим трамплином. После криминального проекта и нескольких его спин-оффов она снялась в «Полицейском с Рублевки», «Агентстве О.К.О.», а также занялась благотворительностью. Артистка организовала собственный фонд «Помоги детям Смоленщины», который уже больше 7 лет помогает жителям Смоленской области.