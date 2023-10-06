Мужчины никогда по-настоящему не любят девушек с этими именами: их всего трое

Одним женщинам посвящают песни, дарят цветы, ради них совершают героические поступки и покоряют вершины. Тогда как другие мирятся с пренебрежением и невниманием со стороны представителей противоположного пола. Оказывается, успех дамы у мужчин зависит от ее имени. Некоторым барышням не повезло с рождения.

Мария

Добрая, красивая и покладистая — из таких получаются идеальные жены. Правда, Марии трудно найти порядочного и серьезного супруга. Куда чаще ей попадаются подлецы, которые не прочь воспользоваться мягким характером красавицы.

Инна

Харизматичная, сильная и амбициозная дама, она всегда знает, чего хочет, и добивается своего. Правда, слабовольные мужчины держатся подальше от уверенной в себе и твердой Инны. Найти кавалера под стать себе ей непросто.

Елизавета

Милосердная и глубокая женщина, которая умеет считывать чужие эмоции. Елизавета — отличная подруга, мать и супруга. Увы, ей не всегда удается вовремя распознать негодяя. Джентльмены часто решают свои проблемы за счет бедняжки.