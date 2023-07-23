Мужчины ненавидят, когда женщины поднимают эти «запретные» темы: особенно касается первых встреч

Они не знают, что эти мелочи могут отпугнуть потенциальных женихов.

Первое свидание — это одна из самых важных встреч. Поэтому нужно подойти к нему со всей ответственностью. Еще Коко Шанель говорила, что никогда не будет второго шанса раз произвести первое впечатление. Так что следует подготовиться заранее и учесть все: от внешнего вида до тем для бесед.

Например, мужчин раздражает, если их визави говорит только о себе или о своих бывших романах. Это стопроцентное табу. Также не стоит затрагивать вопросы финансов, религии и политических взглядов. Еще одна ошибка состоит в том, что дама не интересуется своим кавалером, не спрашивает о его интересах и предпочтениях.

Но тут тоже важно не переборщить: свидание не должно напоминать допрос.

Неуместные наряды, неряшливый образ или неприятный запах, включая слишком большое количество парфюма, также отталкивают мужчин. Идеальным для первого свидания будет опрятный повседневный наряд, естественный макияж и аккуратная прическа. Мужчины отмечали, что их привлекают уверенные в себе, доброжелательные и приветливые собеседницы.