Мужчины не понимают своего счастья: вот что о россиянках говорил Пьер Ришар

Как оказалось, представители сильного пола в России совершенно не понимают своего счастья! Иностранные звезды в один голос утверждают, что у нас самые красивые, обаятельные и привлекательные девушки во всем мире. Странно, что в нашей стране мужчины об этом молчат! Вот, например, Майкл Корс, известный дизайнер, говорит так:

«Все русские в моих вещах излучают уверенность. Например, Наташа Поли. Как это охарактеризовать? Наверное, это сильная красота. В то же время вы можете быть женственными»

Известный актер Тиль Швайгер подметил:

«Могу с уверенностью сказать, что русские женщины не только очень красивые, но и очень добрые, чувственные, куда более нежные, чем немки».

Ну и, конечно, не остался в стороне Пьер Ришар:

«Вы очень сентиментальны, эмоциональны и очень красивы внутренне. Как-то особенно душевны, по-настоящему добры. Вот эти искренность, заботливость, сердечность каждый раз меня поражают и заставляют приезжать к вам вновь и вновь. Я завидую российским мужчинам — они живут в розарии, не понимая своего счастья»

Пожалуй, последняя фраза является наиболее сильной среди прочих.