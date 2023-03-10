Мужчины не меняются: Миронов опроверг это утверждение ради женщины (фото)

Андрей Миронов считался главным красавчиком советского кино. Неудивительно, что привлекательный и харизматичный актер пользовался огромной популярностью у женщин. Обычно дамы добивались расположения Миронова, но было в его жизни и исключение.

Речь идет о его законной супруге Ларисе Голубкиной, с которой актер прожил десять лет вплоть до своей смерти. Именно он стал «охотником» в этих отношениях. По словам очевидцев, ради жены Миронов скорректировал свои привычки и решил остепениться. Своим примером Андрей Александрович доказал, что ради любимой женщины любой способен стать лучше. Так он развеял убеждение, что мужчины никогда не меняются.

Миронов обожал Голубкину, а она была преданной супругой и, по словам их друзей, во всем служила ему. Рядом с ней актер чувствовал себя надежно и спокойно. Голубкина же говорила, что ей было легко жить с артистом — он никогда не капризничал и не устраивал разборок из-за бытовых проблем. После смерти Миронова звезда «Гусарской баллады» так и не вышла замуж.