Мужчины и любовь власти не помогли: страшная доля «девушки с характером» ужаснет

Жизнь и карьера Валентины Серовой поначалу складывались весьма удачно. Артистка добилась любви зрителей, сыграв в картине «Девушка с характером». Звезда была на хорошем счету и у режиссеров, и у властей. К тому же она никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Несмотря на все это, участь знаменитости оказалась печальной.

В лауреатку Сталинской премии поэт Константин Симонов влюбился буквально с первого взгляда. Ради нее он оставил жену и малолетнего сына. В 1943-м актриса, воспитывающая сына Анатолия от первого брака, и писатель поженились.

Семейная жизнь не задалась. Поэт не смог найти общий язык с отпрыском своей жены и настоял на том, чтобы та отправила его в интернат. К слову, отец мальчика Анатолий Серов был летчиком и погиб в автокатастрофе, но его родные выразили готовность взять ребенка себе. Тем не менее актриса не стала отдавать сына родственникам по отцовской линии, чем сломала ему жизнь.

Анатолий пристрастился к алкоголю и умер в 36 лет. Серова чувствовала свою вину за это, к тому же она тосковала по погибшему мужу и тоже начала выпивать. Даже появление дочери Марии не смогло улучшить ситуацию. В 1950 году артистка и поэт развелись.

Впоследствии из-за алкоголизма суд отобрал у Серовой малышку. Актриса начала еще чаще прикладываться к бутылке и в 1975 году в возрасте 57 лет погибла при странных обстоятельствах. Тело звезды с пробитым виском было обнаружено в разгромленной квартире. Одна из версий гласит, что Валентина Васильевна неудачно упала, получив травму, несовместимую с жизнью, а по другой — была убита неизвестными.