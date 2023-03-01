Мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими отцами: женщинам на заметку

Мама, безусловно, играет первостепенную роль в жизни ребенка. Но не меньшее участие в его воспитании и взрослении принимает отец. Да, среди мужчин есть и те, кто перекладывает все обязанности по уходу за наследниками на жену, но бывает и их полные противоположности. Такие папы с удовольствием возятся с дочками и сыночками, помогают маме в решении всевозможных проблем, связанных с родительством, или вовсе берут их на себя. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака рождаются идеальные отцы - они будут вкладывать все силы и душу в заботу об отпрысках.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, несмотря на солидный внешний вид, в глубине души - настоящие дети. Они живо интересуются техническими новинками, увлекаются компьютерными играми и другими развлечениями для “взрослых мальчиков”. Неудивительно, что, обзаведясь детьми, они с удовольствием проводят с ними время за совместными развлечениями.

При этом они не только дарят хорошее настроение, но и способствуют интеллектуальному развитию ребенка.

Близнецы

Представители воздушного знака кажутся не самыми очевидными кандидатурами на роль идеальных отцов - слишком уж непостоянными они кажутся. На самом деле это не так. Близнецы охотно берут на себя ответственность за свою семью и воспитание детей в частности. Они общаются с наследниками на равных, как старшие друзья, и проводят вместе с ними столько времени, сколько вообще возможно.

Также Близнецы будут стараться обеспечить своим детям достойное будущее.

Лев

Львы, под стать царственным зверям, в честь которых назван знак, горой стоят за свою семью. Они в лепешку разобьются, но сделают так, чтобы их дети вообще ни в чем не нуждались и могли позволить себе все, чего только пожелают.

Мужчина-Лев поощряет развитие талантов и способностей ребенка, лично записывает его в кружки и секции, а на соревнованиях и отчетных концертах снимает видео для семейного архива и активно поддерживает своего львенка.

Стрелец

Стрельцы не сразу понимают всей прелести отцовства, в молодости они убеждены, что возиться с детьми - скучно и утомительно. Однако как только уроженец знака берет на руки новорожденного младенца, на него снисходит озарение. Стрелец понимает, что маленький человечек в его руках - его продолжение, и горы сворачивает ради того, чтобы сын или дочка были счастливы и обеспечены.