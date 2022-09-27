Мужчины этих знаков зодиака никогда не сделают женщину счастливой

Вступая в романтические отношения, каждая женщина надеется на то, что рядом с ней оказался сильный, уверенный в себе, яркий мужчина, а их любовь будет наполнена счастливыми моментами. Однако реальность редко совпадает с грезами. Астрологи рассказали, представители каких знаков способны обратить мечты своей спутницы в пыль и разбить ей сердце.

Рыбы

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Рыб, удивительно инфантильны. Они как будто бы живут в своем собственном мирке, где им можно вести себя так, как заблагорассудится. Представители водного знака напоминают Питера Пэна, вечного мальчишку, который бежит от ответственности и стремится только к приключениям и развлечениям. Надо сказать, что Рыбы умеют красиво ухаживать и дарить избраннице иллюзию счастья.

Однако как только дело дойдет до серьезных вопросов, уроженец знака быстренько сбежит, предоставив даме право решать их самостоятельно.

Телец

Если женщина ищет чуткого, эмоционального, открытого для диалога партнера, то ей точно не стоит тратить время на Тельца. Представители этого земного знака могут завоевать титул “Мистер Черствый Сухарь” - настолько они замкнутые и эмоционально отстраненные. Телец с большим скрипом мирится с переменами в своей жизни, поэтому женщине нужно быть готовой к тому, что он не позволит даже мебель в доме переставить.

А еще Телец не мастер ухаживаний и красивых слов, за комплиментами и ужинами при свечах - к кому-нибудь другому.

Дева

Представители земного знака зодиака еще до встречи с дамой своего сердца придумали, какой будет их совместная жизнь, по годам, а в особо тяжелых случаях - и по месяцам, распланировали брак на десятилетия вперед. Стоит ли говорить о том, что мнение самой женщины в расчет не бралось?

А еще мужчины-Девы крайне обидчивы - они способны усмотреть оскорбительный смысл абсолютно в любой мелочи и долго дуться на то, что сами же и придумали. Они любят указывать близким на их недостатки, но своих не замечают.

Близнецы

Мужчина-Близнецы - создание настолько непостоянное, что уследить за сменой его настроений, предпочтений и взглядов практически невозможно. Сегодня представитель этого знака думает одно, завтра - другое.