Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды

Отходчивость и умение прощать обиды - пожалуй, не самая очевидная, но оттого не менее важная черта характера. Она существенно облегчает жизнь как ее обладателю, так и всех окружающим, ведь находится рядом с человеком, который так и пышет злобой, тяжело и неприятно. Мужчины остывают от гнева куда медленнее, чем представительницы прекрасного пола. Они дольше переваривают обиды, но строят дальнейшие планы мести и претворяют их в жизнь только единицы. Астрологи выяснили, кто же они, самые злопамятные парни в гороскопе.

Рак

Мужчина-Рак - крайне ранимое и обидчивое создание. Он способен усмотреть неприятные намеки в любой мелочи. Если избранница посетует за ужином на то, что порезала мясо аккуратно, представитель водного знака выстроит в голове логическую цепочку: нож был тупым, я не наточил его, следовательно, я плохой муж!

Избраннице Рака приходится несладко, поскольку уроженец этого знака постоянно обижается на что-нибудь и замыкается в себе.

Приходится клещами вытягивать из него признание, что он там на сей раз себе придумал. Рак дуется очень долго, оттаивает только после многочисленных комплиментов, ласк и подарков.

Дева

Всем хороши мужчины-Девы, но их обидчивость поистине не знает границ. В душе представитель земного знака очень ранимый, он боится боли, а потому делает все, чтобы ее избежать. Правда, это “все” - совсем не то, что нужно. Так, опасаясь предательства, Дева будет мониторить переписки и соцсети своей второй половинки.

Защищая свое личное пространство от вымышленным посягательств, Дева бесцеремонно врывается в пространство чужое.

А если найдет какую-нибудь зацепку (как правило, тоже притянутую за уши), смертельно обижается. Потребуется очень много времени, чтобы переубедить его и наладить взаимоотношения.

Скорпион

Скорпион, пожалуй, самый злопамятный знак во всем гороскопе. Мозг его представителей похож на компьютерную программу, в которой тщательно фиксируются любые обиды, нанесенные обладателю. Иначе как еще объяснить тот факт, что Скорпион помнит всех своих обидчиков вплоть до детского сада?

Поскольку знак назван в честь ядовитого существа, такая удивительная злопамятность вполне объяснима.

Скорпион стремится защитить себя, поэтому нападает первым. Правда, потом уроженец знака может проанализировать ситуацию и признать, что был неправ, но не скажет этого вслух.