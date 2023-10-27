Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные

Каждый человек время от времени сталкивается с несправедливостью. В моменты, когда захлестывают эмоции и переполняют обиды, хочется наговорить виновнику грубостей, пообещать отомстить и воплотить свои планы в реальность. Но, остыв, большинство людей отпускают прошлое и забывают о возмездии. Но не все. Представители этих знаков зодиака славятся своей злопамятностью. Они не упустят возможности наказать обидчика.

Рак

В гороскопе за Раком закрепилась репутация самого ранимого и чувствительного знака. Мужчины, рожденные под этим созвездием, невероятно эмоциональны. Но, если что-нибудь их заденет, они не скажут об этом открыто, а затаят обиду. Воспоминания о какой-нибудь мелочи будут мучить Рака долгие месяцы, а то и годы.

Астрологи говорят, что причина злопамятности этого знака кроется в его замкнутости.

Рак мог бы сразу же проговорить свои обиды и претензии, решить проблему и благополучно отпустить прошлое. Однако он не находит в себе сил на серьезный разговор, а потом страдает и придумывает, как бы отомстить обидчику за причиненную боль.

Дева

Дева считается едва ли не самым рациональным знаком в зодиакальном круге, однако разум отказывает ему, когда дело касается взаимоотношений с людьми. Мужчина, появившийся на свет под созвездием Девы, болезненно воспринимает ситуации, которые бросают тень на его безупречную репутацию. Такой обиды он уж точно не забудет.

Представители земной стихии очень принципиальны.

Столкнувшись с предательством или изменой, они не станут давать провинившемуся человеку второй шанс, а сразу же разорвут с ним отношения. Какие-нибудь мелочи Дева может простить, но не факт, что не начнет попрекать ими во время ссоры или в другой кризисной ситуации.

Скорпион

Сложно найти более злопамятный знак в гороскопе, чем Скорпион. Парни, рожденные под ним, обладают очень ранимым эго, хотя и стараются скрыть это под внешней брутальностью. Любое неосторожно сказанное слово оставляет болезненный след в памяти Скорпиона, подталкивает его укусить обидчика, чтобы в следующий раз неповадно было.

Месть мужчины-Скорпиона – страшная и непредсказуемая штука.

Невозможно предугадать, когда и в какой момент хладнокровный водный знак начнет свою вендетту. Скорпион может годами вынашивать план возмездия, а потом привести его в исполнение с самый неожиданный для жертвы момент.