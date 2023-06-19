Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные

Каждый человек попадает в конфликтные ситуации, иногда по нескольку раз за день. Подрезали на дороге, сильно толкнули в метро, коллега занял денег и вот уже полгода как не отдает… Кто-то легко отпускает неприятности и забывает о них спустя пару часов, а кто-то, напротив, лелеет свою обиду и строит грандиозные планы мести. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые злопамятные мужчины - лучше не переходить им дорогу, чтобы не получить крупные неприятности.

Рак

Не смотрите, что представитель водного знака на вид такой лапочка. Мужчина-Рак крайне ранимый и чувствительный, его способна задеть любая вещь - от критики, высказанной в его адрес, до отсутствия смайлика в конце сообщения. Память у него очень хорошая, можете не сомневаться, что Рак мысленно сделал зарубку.

Мстить уроженец этого знака, к счастью, не станет, но значительно попортит вам кровь своими капризами.

Рак будет долго дуться на человека, который, по его мнению, повел себя оскорбительно. Даже если тот попросит прощения, мужчина этого знака даст ответ не сразу, а то и вовсе проигнорирует слова извинения.

Дева

Хорошие новости: если вы чем-то задели мужчину-Деву, он не станет демонстрировать это открыто. Можно не ждать от него эмоционального всплеска, громких криков, обвинительных слов и т.д. Представитель земной стихии не станет топать ногами, крушить все вокруг и хлопать дверью перед тем как уйти.

Но есть и плохие новости: все перечисленное вовсе не означает, что мужчина-Дева не обиделся и не затаил желания мести.

Уроженцы этого знака выражают свою обиду в постоянных упреках, по делу и не только, подчеркнуто холодном отношении к человеку. Не каждый способен выдержать такой бойкот.

Скорпион

Горе тому, кто перешел дорогу Скорпиону. Намеренно или случайно, не так важно - представитель водного знака не станет разбираться, ему это попросту неинтересно. Можно сколько угодно оправдываться и приводить аргументы, что вы не хотели ему насолить - он даже слушать не станет.

Обида, которую вы заронили в сердце Скорпиона, останется там надолго.

Уроженцы этого знака очень чувствительны, хотя по ним того не скажешь, и горой стоят на защите своих интересов. Если его задеть, он не упустит случая отомстить своему обидчику, причем в самый неожиданный для того момент, чтобы вендетта была еще более эффектной.