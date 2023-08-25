Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обид своим вторым половинкам

В самом начале романтических отношений влюбленные наглядеться друг на друга не могут, сдувают пылинки и стараются предугадать любые желания. Однако рано или поздно грянет первая ссора, а вместе с ней придёт в голову сакраментальная мысль: "Что, если мы совсем не пара?" Хорошо, если партнерам удастся договориться и понять друг друга, простить ошибки и начать все с чистого листа. И все же бывают случаи, когда кто-то в паре никак не может переступить через себя и сказать другому с чистым сердцем: "Да, я тебя прощаю". Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются самые злопамятные мужчины - они будут припоминать избраннице её грехи даже спустя долгие годы.

Рак

Эмоциональный мужчина-Рак все принимает близко к сердцу. Обидеть его проще, чем ребенка, забрав у того конфету - каждое неосторожное слово кажется водному знаку камнем, что летит прямо ему в лицо. Избраннице нужно быть очень осторожной в словах и поступках, чтобы не задеть ненароком своего благоверного.

Главная проблема Рака заключается в том, что он предпочитает гордо молчать о своих обидах.

Вместо того чтобы решиться на откровенный разговор со своей второй половинкой, уроженец знака замыкается в себе и придумывает изощренные варианты мести.

Дева

Говорить о своих чувствах мужчинам трудно, а тем, что родились под знаком Девы - трудно вдвойне. Представителю земного знака куда проще сделать вид, что все в порядке, чем открыться даже самому близкому человеку. Но ни к чему хорошему эти игры в молчанку не приводят.

Вместо того чтобы откровенно поговорить со второй половинкой по поводу проблем в отношениях, Дева накручивает себя и придумывает бог знает что.

Избранница об этом совершенно не догадывается и очень сильно удивляется, когда представитель знака внезапно ей за что-то мстит.

Скорпион

Самым злопамятным знаком в гороскопе, без преувеличения, считается Скорпион. Мужчина, рожденный под этим созвездием, не умеет прощать даже самые незначительные обиды. Ему кажется, что если дать слабину и разок отпустить грехи, люди сядут ему на шею и ножки свесят.

Партнерше Скорпиона приходится несладко. Она постоянно находится между молотом и наковальней, старается сгладить уже возникшие конфликты и ненароком не учинить новые.

Она знает: месть представителя знака будет изощренной, поэтому лучше не нагнетать обстановку лишний раз.