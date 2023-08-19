Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику

Красивые признания в любви и трогательные сюрпризы - это не для них.

Благодаря сказкам о любви, ромкомам и дамским романам в мягкой обложке у многих женщин сформировался идеальный образ избранника. Это страстный и в то же время нежный мужчина, благородный и сильный, готовый на подвиги во имя своей дамы. Он осыпает возлюбленную изысканными комплиментами и роскошными подарками, старается угодить ей во всем и предугадать любое желание. Как нетрудно догадаться, в реальности таких джентльменов крайне мало. Куда чаще можно встретить мужчин, бесконечно далеких от романтики. Рассказываем, под какими тремя знаками зодиака рождаются мужчины, которые терпеть не могут букеты, конфеты и прочую милоту.

Стрелец

Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, слишком сосредоточены на самих себе, чтобы уделять большое внимание партнерше. Порой избраннице этого знака кажется, что к ней относятся не лучше, чем к соседке по лестничной клетке. Никаких тебе знаков внимания, комплиментов, цветов…

Все свои деньги представитель огненной стихии будет тратить на собственные “хотелки”.

А статей расхода у мужчины-Стрельца немало - тут и путешествия, и новые приблуды для компьютера или автомобиля, и гаджеты новых моделей. А вот даме придется тратить свои кровные на еду и оплату коммуналки.

Весы

У представителей воздушного знака много хлопот и забот - какая уж тут романтика? По крайней мере, так мужчина-Весы говорит самому себе. Возможно, он был бы и рад совершать красивые жесты, однако считает, что окружающие, и особенно друзья его категорически не поймут.

Больше всего на свете Весы не хочет прослыть подкаблучником и упасть в глазах “пацанов”.

А ведь девушка хочет романтики! Намекает на то, что будет рада гигантским плюшевым мишкам, букетам из сотен роз и признаниям, написанным мелом на асфальте. И Весы проклинают тех, кто когда-то придумал все это.

Водолей

Все эти ухаживания, традиции дарить приглянувшейся девушке конфеты и букеты кажутся мужчине-Водолею пережитком прошлого. С чего ради он должен тратить свое время и деньги на какие-то там сюрпризы и подарки? Представитель воздушного знака лучше потратит их на что-нибудь для себя любимого.

Водолей стремится к гармоничным отношениям, в которых каждый из партнеров не требует от другого материальных доказательств чувств.

Ему куда проще продемонстрировать любовь и заботу с помощью поступков - забить гвоздь в стену, починить потекший кран и так далее, по классике.