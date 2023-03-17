Мужчины этих знаков Зодиака ценят в женщинах ум, а не красоту

Народная молва гласит, что мужчины любят в первую очередь глазами, поэтому при выборе между умной или красивой спутницей жизни без малейших колебаний отдадут предпочтение второй. Но так ли это на самом деле? По наблюдениям астрологов, представители определенных знаков зодиака обращают внимание не на яркую внешность, а на интеллектуальные способности дамы. Они куда охотнее возьмут в жены простую внешне, но мудрую женщину, чем обольстительную красотку, которая не отличает Моне и Мане, а грандиозность путает с одиозностью.

Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы - не из тех, кто станет выбирать себе подругу по ее внешним параметрам. Нет, конечно, с неряхой, не следящей за собой, этот знак точно не станет встречаться, но и глупая красотка его не прельстит.

Для того, чтобы представитель земного знака увлекся по-настоящему, ему должно быть интересно со своей спутницей.

Круг интересов у мужчины-Девы очень обширный, а потому и дама его должна быть всесторонне образованна.

Когда уроженец этого знака возвращается домой после рабочего дня или выходит со своей женщиной в свет, он хочет видеть рядом с собой не эффектную куклу Барби, а самодостаточную личность.

Козерог

Уроженцы земного знака, конечно, могут полюбоваться издалека на красоток, похожих на моделей с глянцевых обложек, но вот видеть рядом с собой такую дамочку постоянно они не хотели бы.

Козерог жаждет в отношениях в первую очередь родства душ и взаимопонимания, а не красивой картинки.

Для него важно, чтобы с женщиной было о чем поговорить, кроме брендовых вещей, косметики и популярных роликов в соцсетях.

Поэтому мужчина-Козерог, ищущий отношений, не отправится за знакомствами в пафосные клубы, где тусуются светские львицы. Свое счастье он найдет в сообществах по интересам, на работе или - чем черт не шутит! - в библиотеке.

Водолей

У Водолеев свое уникальное представление о мире. Мужчины, рожденные под этим знаком, смотрят на жизнь под необычным углом, то, что престижно для других, для них не имеет ни малейшей ценности.

Парни-Водолеи очень умны - они глубоко разбираются в самых разных темах, становятся настоящими специалистами в своей сфере деятельности.

Они живут новыми знаниями и хотят, чтобы их избранница разделяла их интерес.

Если партнерша Водолея разочарует его в интеллектуальном плане, он вряд ли станет с ней встречаться дальше. Этому мужчине необходима женщина, равная ему по уму, способная подхватить беседу на любую тему.