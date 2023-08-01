Мужчины этих 3 знаков Зодиака помешаны на чистоте: в жены выберут только идеальную хозяйку

В представлении большинства людей образцовый порядок в доме - заслуга в первую очередь жены, а не мужа. Это представительницы прекрасного пола без устали снуют по комнатам со шваброй и метелочкой для пыли, а участие мужчин в уборке ограничивается тем, что они поднимают ноги в те моменты, когда избранницы метет пол или пылесосит поблизости. Однако есть и такие джентльмены, которые дотошно относятся к чистоте в доме и приходят в ужас от пыли и паутины. Рассказываем, представители каких знаков зодиака ищут домохозяюшку себе под стать.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца - ярые поборники чистоты. Это настоящие аккуратисты, которые любят, когда вещи лежат в шкафу ровной стопочкой, вся посуда перемыта и начищена до блеска, а на близлежащих поверхностях нет ни одной пылинки. Грязь в доме для уроженца знака - моветон.

Именно поэтому Телец ищет себе в жены фанатку стерильности.

Женщине, решившей связать свою судьбу с представителем земной стихии, не придется собирать по всему дому разбросанные грязные носки, ругаться из-за незакрытого тюбика с пастой или забытой в раковине кружки. Телец ценит домашний труд.

Рак

Среди всех знаков зодиака мало кто может похвастаться таким же трепетным отношением к порядку, как Рак. Парень, рожденный под этим знаком зодиака, не гнушается традиционно “женской” работы, поэтому его часто можно застать за стиркой, уборкой или глажкой. Делает он все так аккуратно, что любо-дорого взглянуть.

Среди всех претенденток на такое сокровище, как он сам, Рак выберет самую чистоплотную.

Во время визита домой к потенциальной невесте представитель знака будет с пристрастием разглядывать каждый уголок - не из любопытства, как можно было бы подумать, а потому что хочет удостовериться, нет ли нигде пыли.

Дева

Кто угроза всех микробов, живущих на самых разных поверхностях в доме? Конечно же, Дева. Мужчина, рожденный под этим земным созвездием, стремится к тому, чтобы его жилище было стерильно чистым. Вымыть пол на три раза? Не вопрос, если Дева захочет, он еще и на четвертый раз его протрет.

Рядом с собой представитель знака хочет видеть такую же помешанную на чистоте женщину.

Если избранница будет сидеть на диване с телефоном вместо того чтобы помогать по дому, надолго она с Девой не задержится. Этот мужчина не любит лениться и не потерпит пустой траты времени у близких людей.