Мужчины этих 3 знаков Зодиака испортят любой корпоратив

Корпоративы - это возможность не только отдохнуть в компании коллег, но и узнать их получше. Каждый день мы пересекаемся с этими людьми в офисе, но порой понятия не имеем, кто они такие, чем увлекаются, есть ли у вас точки соприкосновения. Порой именно на корпоративе может зародиться крепкая дружба или даже служебный роман. Но в некоторых случаях близкое знакомство с коллегой может обернуться разочарованием. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых способны испортить своим поведением все веселье.

Овен

Никто не спорит - представители огненной стихии те еще зажигалочки. Но, поскольку характер у Овна на редкость непредсказуемый, никогда не знаешь, во что выльется это бурное веселье. Мужчины этого знака охотно берут на себя роль массовика-затейника, но перебарщивают с энтузиазмом.

Когда Овен начинает бегать по залу в поисках желающих принять участие в конкурсах, всем хочется спрятаться куда-нибудь, хоть под стол. Конечно, такое поведение коллег смертельно обидит представителя знака.

“Значит, сами веселитесь!” - заявит он во всеуслышание и уйдет, громко хлопнув дверью.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, кажутся идеальными спутниками на любой вечеринке, в том числе на корпоративе. Но ключевое слово здесь - “кажутся”. Представители этого знака будут галантными кавалерами и приятными собеседниками, но ровно до тех пор, пока алкоголь не возьмет над ними власть.

В состоянии опьянения парень-Близнецы превращается в заправскую сплетницу.

Вы хотите узнать, с кем встречается Маша из соседнего отдела? А сколько получается Василий Петрович? Горите от желания услышать, кто из коллег кого ненавидит? Нет? Ну и ладно, Близнецы вам все равно все расскажут!

Дева

“И что я только здесь забыл?” - ясно читается на лице мужчины-Девы, засевшего в дальнем углу и наблюдающего за происходящим с оскорбленным видом. Представитель земного знака недоволен местом проведения корпоратива, меню, музыкой, и не упустит случая сообщить об этом всем окружающим.

“Позвольте, любезный, а почему же вы тогда все еще здесь?” - напрашивается закономерный вопрос.

Ясное дело, почему - чтобы испортить всем настроение! Мужчина-Дева будет с завидным упорством надоедать всем своими замечаниями, а когда увидит, что испортил коллегам праздник, ужасно обрадуется.