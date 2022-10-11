Мужчины были в ужасе: о тайной страсти Елизаветы II мало кто знал

Чопорная британская леди, образец морали и нравственности Елизавета II казалась незыблемым идеалом. Она не была замешана в скандалах и смогла сохранить дружеские отношения с членами своей большой семьи и главами других государств. А еще королева оказалась очень увлеченной в жизни: все подданные помнили о ее любви к животным, особенно к собакам породы корги и лошадям.

Но о тайной страсти Елизаветы II мало кто знал. Оказалось, что королева была еще и заядлой гонщицей и обожала проводить время за рулем. Еще во время Второй мировой войны она служила в территориальной обороне, где получила права на вождение не только легкового авто, но и грузовика.

А в 1998 году королева смогла удивить собственными навыками наследного принца Абдуллу из Саудовской Аравии. После торжественного приема она предложила прокатить шейха, усадив его в свой Land Rover. Елизавета II, ловко управляя внедорожником, объехала всю пересеченную местность вокруг особняка в Шотландии. Ошарашенный принц только и мог, что просить королеву ехать потише. В его стране женщинам и вовсе было в то время запрещено водить.