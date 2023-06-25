Мужчины бросаются к ногам женщин с этими именами: все дело в их энергетике

У каждого женского имени есть своя энергетика, она оказывает большое воздействие на характер и судьбу своей владелицы. Обладательницы одних имен слывут строгими и требовательными, других - мягкими и покорными. Но есть имена, которые придают своим хозяйкам особый, неповторимый шарм. Именно он заставляет мужчин сходить с ума и падать к ногам чаровницы. Рассказываем, какие имена носят самые притягательные девушки.

Виктория

“Победа” - это латинское слово легко в основу имени Виктория. Девушки, нареченные так, вроде бы не делают ничего особенного, а от поклонников буквально нет отбоя. Вика может быть невыспавшейся, ненакрашенной, одетой в старый спортивный костюм, и все равно у нее нет отбоя от кавалеров. Другие дамы с ума сходят от зависти.

Все дело в особенной энергетике, которую транслирует в мир Виктория, сама того не замечая.

Уверенность в себе, которой наделена от природы эта девушка, не может не восхищать. Врожденное обаяние, свойственное Вике, делает ее поистине незабываемой. Поэтому, где бы она ни появилась, непременно найдется мужчина, жаждущий с ней познакомиться.

Лилия

Обладательница этого имени сама похожа на изящный цветок, в честь которого названа. Лилия обладает удивительной красотой, которая буквально приковывает к ней взгляды окружающих, особенно - мужчин. При этом девушка, нареченная этим именем, ничуть не задирает из-за этого носик и не играет с кавалерами, чтобы потешить эго.

Это женщина-загадка, узнать тайну которой жаждут многие представители сильного пола.

Лилия очень женственная, хозяйственная, мастерица на все руки. Нередко она выбирает для себя профессию, миссия которой - нести в мир красоту, например, дизайнера, визажиста, художника и т.д. Работами Лилии можно любоваться не меньше, чем ею самой.

Мария

Благородная и нежная красота Марии притягивает мужчин, как магнит. Эта девушка как будто бы сошла со страниц исторических романов, когда сильный пол совершал подвиги во имя любви, а прекрасные дамы вознаграждали за это своей благосклонностью. Рядом с Машей парням хочется быть именно такими - героями, рыцарями без страха и упрека.

Сердце Марии завоевать непросто, придется изрядно постараться.

Однако неприступность этой красавицы лишь сильнее раззадоривает кавалеров. Поклонников у обладательницы этого имени всегда пруд пруди, но среди них она выберет и полюбит самого достойного - такого же чистого помыслами и преданного, как она.