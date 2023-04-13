Мужчину вот какого знака Зодиака чаще всего уводят из семьи

Многие семьи проходят через испытание изменой. Искреннее раскаяние виновной стороны вкупе с мудростью и всепрощением стороны пострадавшей помогают паре пережить тяжелый период и начать все с чистого листа. Другие дело, когда за изменой следует уход из дома, причем не в никуда, а к конкретному человеку, который и стал причиной произошедшего. По словам астрологов, чаще всего такие поступки свойственны представителям определенного знака. Мужчины, рожденные под этим созвездием, легко поддаются на уговоры коварных разлучниц и оставляют близких ради новой пассии.

Стрелец

Чаще остальных из семьи уходят мужчины, рожденные под знаком Стрельца. Справедливости ради стоит отметить, что этот огненный знак никогда не отличался верностью. Его представители меняют подружек как перчатки, бросают одних ради других, не задумываясь над тем, каково приходится “брошенкам”.

Даже встретив женщину, которой удается удержать Стрельца рядом с собой надолго, он все равно не упускает возможности посмотреть по сторонам в поисках амурных приключений. Парни, рожденные под этим знаком, флиртуют и заигрывают напропалую, но до поры держат себя в руках и не переходят черту.

Постоянной избраннице не о чем волноваться до тех пор, пока дорогу ей не перейдет роковая женщина.

Стрелец - знак, который быстро устает от семейной рутины, от домашних обязанностей, которые повисают на шее тяжким грузом. Поэтому рано или поздно его потянет на сторону, к желанной свободе.

Если на пути представителя этого знака встречается женщина, которая олицетворяет собой независимость, страсть, непокорность, он непременно увлечется ею.

Законная супруга отойдет на задний план, ведь ее-то Стрелец уже знает как облупленную, с ней не так интересно и волнующе, как было прежде.

А вот загадочная незнакомка вполне способна вскружить представителю огненного знака голову и увести его прочь из семьи, причем в довольно короткие сроки. Официальная вторая половинка опомнится не успеет, как увидит на пороге Стрельца с чемоданом в руках. И то, если повезет, и он не исчезнет без прощаний.

Поэтому женщинам, решившим связать свою судьбу с парнем-Стрельцом, астрологи рекомендуют быть осторожнее.

Этот знак обожает загадки и разнообразие, чтобы оставаться его единственной долгие годы, необходимо постоянно интриговать и оставлять простор для фантазии.