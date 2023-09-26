Мужчину ужаснул вид общественного туалета в Амстердаме: в России такое представить невозможно
И как им не стыдно?
Урбанистика и городское планирование не стоят на месте. Власти мегаполисов постоянно придумывают, как сделать улицы более комфортными для горожан. В каждой туристической Мекке остро стоит проблема туалетов. Администрация Амстердама подошла к этому вопросу необычным образом.
В городе можно найти открытые туалеты, предназначенные специально для мужчин. Сооружение представляет собой писсуар, скрытый высокими тумбами и перегородками. Конструкция сделана так, чтобы прохожие не увидели ничего лишнего, и джентльмен смог спокойно уединиться.
Мера была принята в связи с большим количеством любителей «пометить» исторические здания. Впрочем, туристы от вида сооружений в шоке.
«У нас платные места, чистые. А тут просто заходите и делаете свое дело у всех на виду. Просто сравните», — делится впечатлениями автор YouTube-канала «сФилином».