Мужчину ужаснул вид общественного туалета в Амстердаме: в России такое представить невозможно

И как им не стыдно?

Урбанистика и городское планирование не стоят на месте. Власти мегаполисов постоянно придумывают, как сделать улицы более комфортными для горожан. В каждой туристической Мекке остро стоит проблема туалетов. Администрация Амстердама подошла к этому вопросу необычным образом.

В городе можно найти открытые туалеты, предназначенные специально для мужчин. Сооружение представляет собой писсуар, скрытый высокими тумбами и перегородками. Конструкция сделана так, чтобы прохожие не увидели ничего лишнего, и джентльмен смог спокойно уединиться.

Мера была принята в связи с большим количеством любителей «пометить» исторические здания. Впрочем, туристы от вида сооружений в шоке.