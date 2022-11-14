Мужчинам стоит бежать без оглядки: топ-3 женских знака Зодиака, у которых подлость и манипуляции в крови

В последние десятилетия психологи много говорят о манипуляторах - коварных людях, которые умеют всеми правдами и неправдами заставить окружающих плясать под их дудку. О том, как противостоять этим вредным личностям и как распознать их за версту, кажется, известно сейчас даже младенцам. Однако, несмотря на эти знания, мы все равно постоянно попадаемся в сети манипуляторов и потом удивляемся, как же так вышло. Астрологи утверждают, что опытные “кукловоды” рождаются под определенными знаками зодиака. Они рассказали, под какими созвездиями рождаются женщины, в руках которых любой мужчина превращается в марионетку.

Козерог

Представительницы земного знака производят на окружающих самое благоприятное впечатление - спортсменки, активистки и просто красавицы, кажется, что они уж точно не станут лгать, манипулировать и вертеть благоверным, как заблагорассудится. Однако, как известно, в тихом омуте водятся черти, которые рано или поздно дадут о себе знать.

Женщина-Козерог будет помыкать своим партнером, различными хитростями добиваться своего, а в ответ на все претензии изобразит оскорбленную невинность: мол, ничего не знаю, моя хата с краю.

И, как ни странно, снова обведет всех вокруг пальца.

Водолей

У женщины-Водолея разговор короткий: как только избранник посмеет сказать слово поперек, она включает режим “игнор”. Как правило, происходит это в кульминационный момент выяснения отношений, поэтому внезапное молчание действует на несчастного так, словно он на всей скорости врезался в ледяную стену. До тех пор, пока партнер не приползет на коленях с извинениями и приятными подарками, дама-Водолей взгляда в его сторону не бросит.

Вот только затягивать с покаянными жестами не стоит - а то уроженка воздушного знака упорхнет в неизвестном направлении, только ее и видели.

Рыбы

Если у представительницы водного знака надуты губки, а взгляд мечет молнии, тут и к гадалке не ходи - партнер чем-то ее оскорбил. Вопрос только, чем именно, потому что обидеть Рыбку может каждая мелочь, а в ответ на дотошные расспросы, мол, что случилось, она только сильнее хмурит брови. Надежнее будет слезно молить прощения за все и сразу, подкрепив свои слова букетом из сотни алых роз, билетами на море или другими сюрпризами, о которых Рыбка давно мечтала.