Мужчинам с этими именами сложно признаваться в любви

Признание в любви - один из самых важных и запоминающихся моментов в романтических отношениях. Но что делать, если мужчина не торопится говорить о своих чувствах? Проверьте, нет ли его имени в списке тех, кто никак не может открыться - у каждого из парней есть свои причины томить возлюбленную в ожидании.

Аркадий

В глубине души обладатель этого имени очень раним и чувствителен, но старается скрыть это под внешней холодностью. Возможно, в прошлом у Аркадия был неприятный опыт - признался девушке в любви, а та посмеялась над ним или жестоко отвергла.

С тех пор он не торопится рассказывать избраннице о своих чувствах, чтобы снова не оказаться в такой же ситуации.

Напрасно убеждать Аркадия в том, что все женщины - разные, и если у него не сложилось с одной из них, это вовсе не означает, что все его влюбленности будут протекать по такому же сценарию. Однако болезненное прошлое не отпускает этого мужчину и не позволяет ему открыться. К сожалению, его отстраненность нередко отталкивает девушек, и Аркадий остается в одиночестве.

Даниил

Природа наградила Даниила яркой внешностью и крутым характером. Обладатель этого имени всегда был окружен толпой поклонниц, что не могло не сказаться на его взаимоотношениях с противоположным полом. Даниил убежден, что, стоит ему только захотеть, и любая пойдет за ним хоть на край света. Из-за этого он становится высокомерным и капризным.

Услышать из уст Даниила три заветных слова - все равно что миллиард в лотерею выиграть.

Этот парень не торопится признаваться второй половинке в своих чувствах, уверенный, что она и без того должна быть счастлива. Еще бы, ведь среди всех девушек он выбрал именно ее, а не кого-нибудь другого. Но не всякая женщина способна долго терпеть такое пренебрежительное отношение.

Константин

Константин обладает репутацией романтика, но зачастую под этой привлекательной для женщин маской скрывается расчетливый альфонс. Мужчина, нареченный этим именем, ищет не столько возлюбленную, сколько наивную и влюбленную в него по уши даму, готовую его содержать. Костя очень ленив и не откажется от “спонсорской помощи”.

Обладатель этого имени осыпает свою избранницу самыми изысканными и сладкими комплиментами, но признаваться в любви не спешит.

По той простой причине, что на самом деле не испытывает никаких глубоких романтических чувств. Зато Косте приятно слышать заветные слова из уст второй половинки - ведь пока она произносит их, его благополучие никуда не денется.