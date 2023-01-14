Мужчинам с этими именами нельзя доверять: а ваш партнер есть в списке?

"Мужик сказал - мужик сделал", - кажется, эту универсальную формулу слышали все, но далеко не каждый представитель сильного пола стремится ей соответствовать. Некоторые мужчины могут пообещать своей избраннице золотые горы, однако на деле же пальцем о палец не ударят для того, чтобы воплотить в реальность свои страстные клятвы. Безусловно, зачастую виной всему безответственный или ленивый характер, но бывает и так, что на мужчину оказывает влияние его имя, наделенное особой энергетикой. По словам экспертов в области эзотерики, мужчины, которые являются носителями определённых имён, чаще остальных подрывают доверие своих вторых половинок. Рассказываем, носителям каких имён не стоит верить на слово.

Алексей

Обладатели имени Алексей могут обладать множеством положительных качеств. Как правило, из них получаются отличные мужья и терпеливые, заботливые отцы. На работе у мужчин, нареченных этим именем, также не бывает проблем. В офисе Алексей выполняет свои обязанности быстро и слаженно, чего не скажешь о домашних делах.

Алеша постоянно забывает сделать то, что буквально пять минут назад пообещал избраннице.

Григорий

Носители имени Григорий, убеждены, что обязанности мужчины заключаются в первую очередь в зарабатывании денег. От всех остальных дел, в том числе по дому, обладатель этого имени просит его освободить. Обладатель этого имени терпеть не может, когда избранница обращается к нему с какими-то просьбами.

В раздражении он даже может пообещать сделать что-то, чтобы от него отстали, но потом, конечно же, забудет о данном слове.

Максим

Беспечный и беззаботный Максим всеми способами старается избегать неприятных ситуаций. И когда он говорит “неприятных”, то в первую очередь имеет в виду темы и ситуации, которые вызывают у него негативные эмоции.

И неважно, что эти проблемы волнуют партнершу.

Своими обещаниями и клятвами Макс может разбрасываться направо и налево, но как только все доходит непосредственно до дела, он исчезает.

Матвей

Красивое имя Матвей носят мужчины, которые хотят произвести на избранницу неизгладимое впечатление. В период романтических ухаживаний обладатели имени кружат голову партнерше грандиозными обещаниями, пылкими клятвами и нежными словами.