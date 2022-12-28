Мужчинам с этими именами будет жутко не везти в 2023 году: в черном списке у фортуны

Богиня удачи, Фортуна, очень капризна. Сегодня она может осыпать человека подарками и сюрпризами, словно из рога изобилия, а завтра холодно отвернуться от него на долгое время. В 2023 году ее покровительства лишатся обладатели сразу нескольких мужских имен. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, кому не стоит рассчитывать на удачу и везение, а справляться с проблемами и трудностями самостоятельно.

Игнат

В 2023 году обладатели имени Игнат столкнутся с проблемами в личной жизни. Главным источником неприятностей станет вторая половинка, у которой постоянно будут какие-то претензии к своему избраннику. Обладателю этого имени придется потратить много времени и сил, чтобы погасить то и дело возникающие конфликты. Во второй половине года возможны трудности с финансами.

Не стоит паниковать, влезать в долги или искать дополнительный источник дохода в азартных играх - так Игнат только усугубит ситуацию.

Илья

Мужчины, которые носят имя Илья, окажутся в черном списке у покровителя года - Черного Водяного Кролика. Иначе как еще объяснить тот факт, что мелкие и крупные неприятности обрушатся на обладателя имени практически сразу же после боя курантов. 2023 год станет для Ильи временем испытаний на прочность - придется изрядно потрудиться, чтобы не потерять репутацию на работе и избежать серьезных ссор со второй половинкой. Зато, по обещаниям экспертов, 2024 год с лихвой компенсирует все сложности.

Никита

Обладатели имени Никита сразу после завершения новогодних праздников с головой окунутся в работу. Вот только она принесет больше неприятностей и головной боли, чем заработка. Недобросовестные коллеги могут подставить обладателя имени, и тогда руководство либо выпишет ему крупный штраф, либо сделает серьезный выговор.

В любом случае, после того неудачного старта Никита может не рассчитывать на повышение и премии - по крайней мере, в 2023 году.

Павел

Для мужчин, которых родители нарекли именем Павел, год Черного Водяного Кролика будет довольно увлекательным, но невероятно сложным. Специалисты говорят о большим карьерных перспективах, но для того, чтобы получить желанное повышение, придется пройти огонь, воду и медные трубы. Особенное внимание Павлу следует обратить на конкурентов - они не дремлют и только ждут повода, чтобы поставить палки в колеса.