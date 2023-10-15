Мужчинам с этими 3 именами необходима жена: бытовые инвалиды

Чаще всего супруги делят домашние обязанности между собой. Однако женщинам, избранники которых носят эти имена, придется самим брать в руки молоток и гвозди. А все потому, что парни, с которыми они связали свою жизнь, совершенно беспомощны в быту.

Андрей

Успешный и привлекательный Андрей не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны противоположного пола. При этом он достаточно быстро прощается с прелестями холостяцкой жизни. А все потому, что в быту этот мужчина совершенно не приспособлен. До женитьбы он либо живет с родителями, либо оплачивает услуги домработницы - благо, финансы это позволяют.

Справедливости ради, Андрей - настолько занятой парень, что ему совершенно некогда заниматься решением бытовых вопросом.

Зачастую он уезжает на работу в несусветную рань и возвращается глубокой ночью. Когда уж тут заниматься уборкой, стиркой и глажкой? В избраннице обладатель этого имени ценит хозяйственность - жениться на лентяйке он не станет.

Иван

Отличный парень, у которого есть только один большой недостаток - отсутствие самодисциплины. Иван от природы наделен целым рядом талантов, однако реализовать их в полной мере - та еще задачка. Вместо того чтобы заниматься саморазвитием, он может целый день просидеть, листая ленты социальных сетей, позабыв про работу, а уж тем более про домашние дела.

Ване нужна супруга, которая не только возьмет на себя обязанности домохозяйки, но и будет мягко подталкивать его навстречу новым свершениям.

Одним словом, обеспечит надежный тыл, поддержит в трудную минуту и даст добрый совет. А уж если избранница окажется замечательной хозяюшкой, которая и дома лоск наведет, и ужин вкусный приготовит, обладатель имени станет ее на руках носить.

Михаил

Одна из трактовок имени Михаил - “защитник”. Его обладателю жизненно необходимо кого-то оберегать, поэтому он достаточно рано женится и обзаводится детьми. Семья для Миши - самое главное, он будет из кожи вон лезть, чтобы домочадцы ни в чем не нуждались. Однако есть у него ахиллесова пята - в быту этот мужчина совершенно беспомощен.

Даже загрузить вещи в стиралку для Михаила - настоящий стресс.

Ну, не приспособлен он для домашней работы, и все тут! Поэтому ему нужна жена, которая окружит заботой и возьмет все хозяйственные дела на себя. Почему бы и нет, в конце концов? Получается отличный семейный тандем: он - добытчик, она - хранительница семейного очага.