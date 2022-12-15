Мужчинам на заметку: женщины этих знаков Зодиака готовят лучше шеф-поваров в ресторанах

О том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, известно с незапамятных времен. Несмотря на то, что в наши дни можно в любую минуту заказать себе обед из трех и более блюд, представители сильного пола все равно предпочитают видеть рядом с собой женщин, которые после долгого и тяжелого рабочего дня встречают дома хлебом-солью. Некоторые хозяюшки придерживаются стандартного меню, другие же регулярно пробуют новые рецепты и из-под их ручек выходят настоящие кулинарные шедевры. Астрологи решили выяснить, под какими знаками чаще всего появляются на свет такие кудесницы - их оказалось всего три.

Телец

Представительницы земного знака - настоящие фанатки вкусной еды. Они и сами не прочь отведать какое-нибудь необычное блюдо, и побаловать своих домашних чем-нибудь этаким. На кухне женщина-Телец священнодействует, в такие моменты лучше всего не мешать ей, чтобы не сбить с верного направления. Она обожает экспериментировать, сочетать несочетаемое, выворачивать рецепты наизнанку и менять ингредиенты.

Что самое интересное, на столе в итоге оказывается блюдо, которое любая хозяйка с радостью назвала бы фирменным - настолько оно аппетитное и оригинальное.

Рак

Женщина-Рак начинает проявлять интерес к приготовлению пищи еще в детстве. Тогда же она решается на создание своих первых кулинарных шедевров. С возрастом мастерство уроженки водного знака лишь возрастает и совершенствуется. Дама-Рак настолько увлечена готовкой, что может часами листать специализированные книги, сайты и журналы в поисках чего-то новенького, а также посещать мастер-классы шеф-поваров. В результате она добивается таких высот, что может и сама считаться экспертом в приготовлении пищи.

В арсенале у Рака всегда есть множество рецептов из серии “пальчики оближешь”.

Скорпион

Невероятно, но факт: роковая женщина-Скорпион не гнушается готовить, да так, что можно лишь позавидовать. Классические рецепты уроженки водного знака не жалуют. Взявшись готовить оливье, они в процессе заменят несколько составляющих, добавят таких продуктов, которые в этот салат сроду никто не добавлял… и произведут фурор за обеденным столом. Самое же интересное заключается в том, что такие фокусы проходят только у женщины-Скорпиона.