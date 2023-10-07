Мужчинам на заметку: Раневская назвала единственный признак верной женщины

Фаина Раневская была не только одной из самых известных советских актрис, но и автором множества острых фраз, которые моментально «уходили в народ». И сегодня многие цитируют слова Фаины Георгиевны в самых разных жизненных ситуациях.

Актриса начала карьеру в театре, но в кино пришла только в 1939 году. За роль в «Подкидыше» Раневская получила Сталинскую премию. После этого предложения сыпались на нее одно за другим. В фильмографии артистки более шестидесяти проектов, в том числе знаменитая «Золушка».

Актриса была известна потрясающим чувством юмора и острым языком. Особенно удавались Фаине Георгиевне фразы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной. Публика покатывалась от смеха, а звезду цитировали буквально на каждом углу. Однажды ее спросили, какие женщины вернее — брюнетки или блондинки.