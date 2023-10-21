Мужчинам на заметку: Раневская назвала единственную причину для женских измен

Фаина Раневская однажды заметила, что самые верные женщины — это не блондинки или брюнетки, а седые. При этом актриса считала, что в большинстве случаев в женских изменах виноваты мужчины. Звезда знала главную причину, почему прекрасные дамы ходят налево.

Знаменитость так и не смогла построить крепкую семью. Всю свою жизнь она посвятила любимой профессии. И вряд ли об этом жалела. Артистка высоко ценила свою свободу и пребывала в полной уверенности, что и другие представительницы прекрасной половины человечества разделяют ее позицию.

«Не обрывайте крылья своей женщине, если не хотите получить рога», — дала она однажды ценный совет противоположному полу.

И стоит признать, что это высказывание Фаины Георгиевны, как и подавляющее большинство других ее умозаключений, вряд ли когда-то потеряет свою актуальность.