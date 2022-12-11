Мужчинам на заметку: эти 5 имен носят женщины, которые оказываются страстными любовницами

Еще больше века назад считалось, что женщине вовсе необязательно получать удовольствие от интима - это была прерогатива сильного пола. От дамы требовалось только одно - “закрыть глаза и думать об Англии”. К счастью, полный перемен двадцатый век изменил всеобщее отношение к чувственным удовольствиям, и сегодня никто не осудит женщину за страстное поведение в постели и интерес к разного рода экспериментам. Специалисты в области эзотерики рассказали, что угадать темперамент партнерши можно по ее имени. Обладательницы некоторых имен знают толк в удовольствиях и могут по-настоящему удивить своего избранника.

Вера

Обладательница имени Вера производит впечатление холодной и замкнутой женщины. На самом же деле это настоящий вулкан страстей, необходим лишь любимый и любящий мужчина, чтобы его разбудить.

В постели Вера открыта для любых экспериментов, она не прочь как взять инициативу в свои руки, так и полностью довериться своему избраннику.

Лилия

Женщины, которые носят имя Лилия, удивительным образом чувствуют настроение своего партнера и подстраиваются под него. Обладательница этого имени может быть то нежной и чуткой любовницей, то ненасытной тигрицей, то скромницей, то распутницей. Избранник Лилии понимает, как ему повезло, и не променяет ее ни на кого другого.

Полина

Для Полины интим неразрывно связан с чувствами. Когда обладательница этого имени встречает своего идеального мужчину, она делает все возможное, чтобы доставить ему удовольствие и получить максимум от близости самой. Полина обожает, когда партнер ведет в чувственной игре, и умеет вдохновить его на новые эксперименты и подвиги.

Роза

Женственная и сентиментальная - так можно коротко охарактеризовать девушку по имени Роза. В спальне она предпочитает романтику, дразнящие комплименты и пикантные разговоры, ведь она любит в том числе ушами.

Роза как никто другой способна полностью погрузиться в удовольствие, позабыв абсолютно обо всем на свете.

Сабина

Для Сабины в интимной близости самое главное не результат, а процесс. Она способна превратить прелюдию в незабываемое шоу, которое надолго запомнится партнеру и заставит его жаждать новой встречи.