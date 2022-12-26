Мужчинам на заметку: 5 женщин истеричек по знаку Зодиака

Психологи твердят о том, что держать эмоции в себе вредно для всего организма в целом. Время от времени необходимо выпускать пар, тем самым избавляясь от накопившегося негатива. Однако ключевое слово здесь - “время от времени”. Если человек закатывает истерики едва ли не каждый день, это повод задуматься, все ли с ним в порядке. Чего уж греха таить, особенно давать волю своим эмоциям любят девушки. Их хлебом не корми - дай от души поплакать, покричать, побить посуду. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые истеричные дамы. Мужчинам, которые мечтают о спокойной спутнице жизни, следует обходить их стороной.

Овен

У представительниц огненного знака эмоции всегда берут верх над здравым смыслом. Если какая-нибудь мелочь не пришлась девушке-Овну по нраву, она непременно известит об этом окружающих, да так, что безучастным не останется никто.

Уроженки этого знака выражают недовольство не только криком, но и кулаками, поэтому лучше не попадаться им под горячую руку.

Телец

На людях дама-Телец - само спокойствие и уравновешенность. Однако наедине с близкими и друзьями она позволяет себе продемонстрировать свое истинное лицо. Как правило, уроженки земного знака долго, очень долго накапливают в себе претензии и негативные эмоции, а потом резко взрываются - и тогда мало точно никому не покажется.

Лев

Львицы также относятся к тем знакам, которые не прочь устроить окружающим качественную бодрящую истерику. Вывести представительницу огненного знака из себя может любой пустяк. Но, к счастью, Львица быстро остывает и возвращается в свое обычное расположение духа. А если осознает, что была неправа, попросит прощения.

Скорпион

Уроженки водного знака - дамы эмоциональные, горячие, несдержанные. Но в то же время они прирожденные актрисы, с которыми никогда не понятно - то ли они действительно вне себя от ярости, то ли хорошо играют.

Дело в том, что женщина-Скорпион любит манипулировать окружающими и может устроить истерику понарошку для того, чтобы добиться желаемой цели.

Водолей

Женщина-Водолей также прибегает к самому мощному, на ее взгляд, оружию - слезам и крикам - когда хочет что-нибудь получить от человека. Астрологи предупреждают друзей и родственников этого знака: поддаваться на ее нападки и уступать, лишь бы истерика прекратилась, не стоит.