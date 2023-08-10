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Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал

10 августа 2023 08:00
Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал

Из героя ужастиков — в настоящего красавца.

Рик Дженест был популярным в Сети персонажем, больше известным как Зомби-бой. Такое прозвище он получил за необычный внешний вид: с головы до ног парень был покрыт татуировками. Поэтому именно он стал идеальным кандидатом для рекламы тонального крема, который должен был перекрывать любые изъяны кожи.

Лучшей презентации продукта нельзя было придумать. Если крем сможет скрыть множество ярких рисунков на коже парня, ни у кого не остается сомнений, что с парой прыщиков на лице тональник точно справится. Крема для Зомби-боя потребовалось огромное количество — он украсил затейливыми узорами не только руки и грудь, но и лицо, а также ушные раковины.

Результат превзошел все ожидания. Парень скрыл все татуировки на коже и стал настоящим красавчиком в своем естественном виде. Хотя миллионы фанатов Зомби-боя могли бы с этим поспорить.

Возможно, эта реклама вдохновила бы парня свести многочисленные тату или хотя бы их часть. Но, к сожалению, жизнь Рика трагически оборвалась в 2018 году. Парню было всего 32 года.

Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал
Фото: Legion-Media, кадр из рекламного ролика Dermablend
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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