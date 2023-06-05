Мужчина «смыл» татуировки, чтобы удивить сына: реакция мальчика поражает (видео)
Малыш рассмешил многих пользователей Сети.
Год от года российское общество не принимало людей с татуировками. Их считали «грязными», асоциальными, а некоторые работодатели отказывали соискателям в работе из-за рисунков на теле.
Правда, сейчас лед тронулся. Нательные изображения есть у каждого второго. Удивить кого-то сложно, даже если вы буквально «состоите» из тату, как герой видео.
Торс Павла весь усеян татуировками. И молодой отец с супругой решили разыграть своего маленького сына и закрасили тату тональным кремом. Реакция мальчика удивила и насмешила почти всех в Сети.
«Пап, так ты был крутее! Не надо было этого делать, как сделать заново?» — спрашивает на видео, которое опубликовано на YouTube-канале Pavlovfamily, малыш и готовится нарисовать разыгравшему его отцу новые узоры вместо «смытых».
Когда Павел смыл тональный крем, Егорка удовлетворился.
«Наконец-то теперь нормальный „музык“», — уже спокойно говорит в ролике малыш.