Мужчина сделал кошачью мордочку ради любимой: одна ее просьба стала последней каплей

Ради любви люди порой готовы пойти на безумные поступки. В Сети распространилась история крайне необычной пары. Молодой человек ради возлюбленной превратил себя в настоящего домашнего питомца. Он сделал несколько пластических операций и стал выглядеть как человек с головой кота. Но когда девушка предложила сделать еще одну процедуру, мужчина в панике убежал.

Просьба оказалась нешуточной: барышня решила лишить своего котика мужского начала.

«Чтобы он не бегал по другим кошечкам», — заявила она на камеру.

К счастью, и сам мужчина, и все части его тела остались невредимы. Драма разыгралась на шоу «Зал суда», в котором рассматривают исключительно выдуманные дела. Персонажи очередного выпуска на самом деле не делали никаких операций, хотя грим героя был таким реалистичным, что многие зрители поверили в эту потрясающую историю.