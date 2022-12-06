Мужчина с самыми большими губами в мире показал фото до: подобрать эмоции сложно

Алан Джексон никогда не скрывал свою любовь к эстетической медицине. На протяжении многих лет он регулярно оказывается в кабинете косметолога, а больше всего предпочитает филлеры, которые каждые полгода вкалывает в свои губы.

Подобное пристрастие сделало Джексона мужчиной с самыми большими губами в мире. Как утверждает сам Алан, в его губах сейчас как минимум 31 миллилитр наполнителя, и только в таком виде он чувствует себя по-настоящему красивым.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Он регулярно делится кадрами из путешествий, а также изредка можно увидеть фото из его прошлой жизни, когда он еще не стал поклонником пластики. При этом архивные фотографии привлекают значительно больше внимания публики, чем свежие кадры. Как отмечают многие пользователи Сети, Алан выглядел намного привлекательнее до операций, а некоторые уверены, что филлеры испортили его.