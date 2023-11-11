Мужчина прославился на весь мир из-за аномально тонкой талии: женщинам на зависть

Тонкая талия считается идеалом женской красоты. Тысячи дам решаются на опасные операции по удалению ребер, чтобы заполучить нужные объемы. У любой женщины челюсть отпадет, когда она увидит формы Марка Пуллина. Этот мужчина, более известный под псевдонимом Мистер Перл, может похвастаться самой тонкой талией в 45,7 сантиметров.

В чем секрет его аномальной фигуры? Перл — именитый дизайнер и основатель одноименного бренда, производящего корсеты для знаменитостей. В его нарядах щеголяли такие известные красотки, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Дита фон Тиз, Кайли Миноуг и другие. Кутюрье и сам с удовольствием носит свои произведения.

Когда-то у Пуллина была стандартная талия в 74 сантиметра. Но благодаря диетам и постоянному ношению корсета 61-летний модный гуру избавился от «лишних» 30 сантиметров. Мистер Перл — ходячая реклама собственной продукции.