Мужчина или женщина? Этот тест покажет, какой пол в вас доминирует

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни слышал имя Карла Густава Юнга - швейцарского психолога, одного из основателей аналитической психологии. Именно он ввел в обиход понятия, которыми до сих пор оперируют его коллеги по всему миру. Речь идет об Аниме и Анимусе - женском и мужском начале соответственно. Согласно концепции Юнга, в каждом человеке, независимо от его биологического пола, присутствуют оба этих начала. Анимус у Юнга отождествляется с активностью, категоричностью, критическим мышлением, в то время как Аниме свойственна переменчивость в настроении, интроверсия и чувственность. Кроме того, согласно более поздним исследованиям ученых - последователей Юнга, Анима помогает мужчинам лучше понять представительниц противоположного пола, а Анимус аналогичным образом дает женщине представление о мужчинах. Чем слабее это начало, тем сложнее мужчине или женщине найти общий язык с другим полом.

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