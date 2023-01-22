Мужчина хотел быть копией Ким Кардашьян, а стал жертвой пластики: фото не для слабонервных

Он потратил десятки тысяч долларов для достижения своей мечты.

Джордан Джеймс Парк никогда не скрывал, что является поклонником знаменитой семьи Кардашьян. Особенно же молодой человек был в восторге от Ким, которую всегда считал настоящим совершенством. И именно поэтому однажды он пришел на прием к пластическому хирургу с фотографией кумира, чтобы стать похожим на нее.

Врачи не оставили Парка без помощи и провели серию операций, изменив его внешность. Ему увеличили губы и ягодицы, провели ринопластику и липосакцию шеи и даже вставили имплантат в подбородок. В итоге он потратил 130 000 долларов и уверен, что стал копией бывшей супруги Канье Уэста.

Пользователи Сети однако не разделили уверенность Парка. По их мнению, он даже отдаленно не напоминает знаменитость, а из-за пластики просто испортил свою внешность.