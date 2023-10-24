Мужчин с этими именами ждет тяжелая судьба: лучше не называть так сыновей

С давних пор люди старались уберечь себя от проблем и невзгод. С этой целью изготавливались амулеты, придумывались заговоры на удачу, появлялись талисманы и т.д. Имя человека тоже оказывает большое влияние на его судьбу. Некоторые имена у наших предков считались несчастливыми - они приносили своим обладателям только невезение. Рассказываем, какие имена лучше не выбирать для своих сыновей, чтобы не накликать в их жизнь бед.

Федор

По словам экспертов, имя Федор накладывает большой отпечаток на личность своего обладателя. С самого детства мальчик, которого нарекли так, чувствует на себе большую ответственность. Довольно часто он страдает от перфекционизма - тратит все ресурсы на то, чтобы учиться на отлично и преуспевать в своем хобби, например, в спорте.

Стремление быть первым Федор берет с собой и во взрослую жизнь.

Но, увы, это желание способно сыграть с ним плохую шутку. Словно в насмешку, судьба то и дело посылает обладателю имени какие-нибудь неприятности. Стоит Федору разобраться с одними проблемами, как тут же наваливаются другие. И кажется, что вырваться из этого замкнутого круга уже нет возможности.

Станислав

Мужчина, нареченный этим именем, подвержен пагубным пристрастиям. Станислав обладает слабой силой воли, поэтому быстро и легко падает в пучину вредных привычек. Он способен подсесть как на компьютерные игры, так и на азартные - и попрощаться с этим увлечением у него не хватит сил, даже если оно начнет значительно влиять на его жизнь.

Станислав уверен, что у него хватит сил справиться с зависимостью, но чем дальше, тем сильнее он в нее погружается.

Без помощи близких, а то и специалиста, ему не удастся выбраться. Хорошо, если родные люди вовремя заметят, что что-то идет не так, и окажут Станиславу необходимую моральную поддержку.

Ярослав

Обладатель этого имени живет эмоциями. Ярославу бывает сложно совладать с собой, он полностью зависим от своего настроения. Если оно хорошее, то, соответственно, мужчина будет находиться в прекрасном расположении духа, шутить с окружающими, а когда на душе плохо, ничего хорошего от него не жди - может и накричать без повода.

Из-за этих эмоциональных перепадов Ярославу сложно строить отношения с людьми.

Мало кому понравится, когда его, в зависимости от настроения, то приближают к себе, то отталкивают. Особенно такие «качели» сказываются на отношениях с девушками. Представительницы прекрасного пола не станут долго терпеть капризы Ярика.