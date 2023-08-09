Мужчин с этими именами используют и бросают женщины: вот кто в списке

В романтических отношениях они снова и снова “обжигаются” о предательство.

Искусными манипуляторами бывают не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Некоторые дамы ищут не спутника жизни, а собственную выгоду, и вступают в отношения исключительно из корыстных побуждений. Кому-то удается быстро раскусить истинные намерения таких обольстительниц, а кто-то верит в их искренность и покупается на фальшивые признания. Вот только, когда нужный ресурс иссякнет, избранница исчезнет в неизвестном направлении, а мужчина останется с разбитым сердцем. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые доверчивые парни.

Даниил

Романтичный и нежный - так в двух словах можно описать Даниила. Влюбившись, этот мужчина целиком и полностью растворяется в чувствах. Он по-настоящему боготворит свою избранницу, носит на руках и пылинки сдувает. К сожалению, ослепленный любовью, он не замечает, что избранница его использует.

Даниил с удовольствием отдал бы любимой все, что имеет.

Собственно, в отношениях он только и занимается тем, что бросает к ногам партнерши то, чего она пожелает. Вот только в один прекрасный момент вторая половинка исчезает из его жизни, не простившись и прихватив с собой все подарки.

Станислав

Мягкий характер Станислава доставляет ему немало проблем. Обладатель этого имени наделен открытой и чувствительной душой. Довольно часто это человек творческий, который ищет чистых и честных отношений, взаимного восхищения и доверия, но раз за разом сталкивается с суровой действительностью.

Коварные дамы, поняв, что из Станислава можно веревки вить, без стеснения пользуются этим.

Они транжирят его деньги, выпрашивают дорогостоящие подарки и путешествия. Мужчина, нареченный этим именем, не в силах ни в чем отказать любимой. Ее уход будет для Станислава как гром среди ясного неба.

Юрий

Серьезный и ответственный Юрий ищет романтических отношений себе под стать. Он не настроен на кратковременные интрижки, его интересуют долгосрочный роман, плавно перетекающий в семейную жизнь. Но, по злой иронии судьбы, Юрий сталкивается с легкомысленными дамами, которые хотят прямо противоположного.

В то время как обладатель имени рассматривает партнершу как будущую жену, для нее он - просто развлечение.

К сожалению, Юрий понимает это слишком поздно. Предательство женщины, которую он искренне любил, становится для него болезненным ударом. Мужчине требуется много времени, чтобы прийти в себя.