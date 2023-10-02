Мужа Верочки вырезали из «Служебного романа»: его должен был играть известный актер

Но ему так и не удалось засветиться в знаменитой картине Рязанова.

В интервью с журналистами актер Михаил Светин (при рождении Гольцман) не раз признавался, что мечтал сниматься в кино всю свою жизнь. Однако его мечта смогла осуществиться лишь в 43 года. Артиста даже всерьез рассматривали на роль мужа Верочки в культовой кинокартине «Служебный роман».

Несмотря на множество ролей, полученных у Гайдая, актеру хотелось попробовать свои силы на площадке другого, не менее известного кинематографиста, Эльдара Рязанова. Однажды режиссер все же пригласил его сниматься в «Служебном романе», найдя для Светина довольно большую роль — мужа секретарши Верочки, которую сыграла Лия Ахеджакова.

Как вспоминал сам Светин, пробы тогда прошли хорошо. Он даже отрепетировал несколько раз с Ахеджаковой свою сцену в Москве. Но роль в итоге досталась актеру Александру Фатюшину. По задумке сценаристов, герой должен был метаться между супругой и мотоциклом, однако во время съемок актер повредил глаз, и их пришлось прервать. Муж Верочки появлялся только в телефонных разговорах, которые озвучивал Олег Басилашвили.

Героя Фатюшина свели к эпизодической роли. Верочка ругалась с мужем только по телефону и озвучивал супруга уже Басилашвили.