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Киноафиша Статьи Мужа Верочки вырезали из «Служебного романа»: ахнете, увидев, какой красавчик его играл

Мужа Верочки вырезали из «Служебного романа»: ахнете, увидев, какой красавчик его играл

25 мая 2023 18:45
Мужа Верочки вырезали из «Служебного романа»: ахнете, увидев, какой красавчик его играл

Артист подвел всю съемочную группу.

Фильм «Служебный роман» должен был украсить собой еще один талантливый актер. Зрители могли увидеть в кадре мужа Верочки, а он был тем еще красавчиком и сердцеедом.

На роль утвердили Александра Фатюшина. Артист снялся сразу в нескольких сценах. Например, он приезжал к возлюбленной на работу на мотоцикле, чтобы все-таки наладить с ней отношения. В другом эпизоде вместе со всеми герой удивлялся, как преобразилась Людмила Прокофьевна.

Фатюшин играл превосходно, но из картины его все же вырезали. Актер серьезно пострадал во время спектакля «Медея»: бутафорское копье попало ему в глаз. Знаменитости пришлось долго лечиться, а Эльдар Рязанов продолжил съемки без него. Из-за этих обстоятельств режиссер оставил от мужа Верочки только голос в телефонной трубке, который, к слову, принадлежал Олегу Басилашвили.

Мужа Верочки вырезали из «Служебного романа»: ахнете, увидев, какой красавчик его играл
Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977), кадр из фильма «Весенний призыв» (1976)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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