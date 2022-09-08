Мужа поделить не смогли: дружба звезд фильма «Три плюс два» обернулась трагедией

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская были близкими приятельницами. Две актрисы, которых обожал Советский Союз, смогли поделить славу и любовь поклонников, но не сумели поделить одного мужчину.

Звезды популярного фильма «Три плюс два» положили глаз на космонавта Бориса Егорова. Сначала тот ответил взаимностью Фатеевой, с которой в итоге сыграл свадьбу. Однако Кустинская, позабыв о том, что на чужом горе счастье не построишь, увела мужа у подруги.

Тогда актриса еще не знала, сколько прольет из-за этого слез. Первое время рядом с Егоровым, который стал ее третьим супругом, звезда экрана чувствовала себя счастливой, но вскоре космонавт показал свое истинное лицо. Он начал поднимать руку на свою избранницу — часто той приходилось обращаться за помощью к медикам.

Но это еще не все, чем отличился Егоров. Он не только бил Кустинскую, но и постоянно ей изменял. И если с побоями актриса была готова мириться, то с присутствием в жизни ее мужа других женщин — нет. В 1989 году знаменитость ушла от своего супруга, после чего еще трижды вышла замуж.