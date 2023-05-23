Мужа Алсу подозревают в изменах: предполагаемая любовница – копия певицы (фото)

У певицы Алсу появились веские основания не доверять собственному мужу Яну Абрамову. Ходят слухи, что бизнесмен увлекся другой женщиной, которой не впервой разбивать чужую семью.

В Сети обсуждают новость о том, что у супруга звезды длительный роман с Анастасией Решетовой, бывшей избранницей Тимати. Светская львица — точная копия исполнительницы, только гораздо моложе. Ранее Анастасию уже обвиняли в том, что она увела рэпера от Алены Шишковой, подарившей ему дочь.

И пока Алсу намекает фанатам на наличие проблем в семье, Решетова открещивается от связи с женатым предпринимателем. Анастасия заявила, что недалекие умом люди «приписывают ей всех подряд», поскольку не владеют достоверной информацией о ее личной жизни. Несмотря на это, брюнетка подчеркнула, что не намерена называть имя своего настоящего возлюбленного.