Муж жестоко отомстил Крючковой за всесоюзную славу: расплата не заставила себя ждать

Актрисе Светлане Крючковой исполнилось 73 года. Ее жизнь складывалась нелегко, но одним из самых тяжелых испытаний для актрисы стал ее первый брак.

Еще во время учебы в Школе-студии МХАТ Крючкова познакомилась с Михаилом Стародубом, который тоже там учился. Вскоре они поженились, но брак долго не продержался.

Михаил пытался получить роль в «Большой перемене», но ему отказали. Он попросил жену вернуть сценарий на киностудию, где ее заметили и пригласили сыграть Нелли. Это сильно уязвило самолюбие Стародуба.

Обиду за свою неудавшуюся карьеру Михаил вымещал на жене. Он постоянно критиковал ее, называл некрасивой и бездарной. Светлане пришлось потратить немало лет, чтобы справиться с комплексами после этих отношений. Карма не заставила себя долго ждать.

Сегодня Светлана Крючкова — всенародная любимица, сыгравшая много ярких ролей. А ее красотой можно только восхищаться! Стародуба же упоминают только как первого мужа великой актрисы. Для него даже нет отдельной странички в Википедии.