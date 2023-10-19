Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы

Валерия не раз говорила о том, что была жертвой домашнего насилия и абьюза. Оказалось, что второй муж звезды Александр Шульгин не только поднимал на нее руку, но и заставил отказаться от имени и фамилии.

Свою карьеру на отечественной эстраде певица начинала как Алла Перфилова. Впервые она появилась на голубых экранах в 1987 году — выступила на конкурсе в Юрмале. Тогда же исполнительница стала женой Леонида Ярошевского. Брак продлился четыре года, а затем в жизни артистки появился Шульгин.

Именно он настоял на том, чтобы Алла превратилась в Валерию. Под этим псевдонимом, который многие считают настоящим именем, она стала знаменитой на всю страну. Требование продюсера многие объясняют тем, что на сцене уже блистала одна Алла. Говорят, Пугачева не терпела присутствия на эстраде своих тезок, поэтому выбора у блондинки попросту не было.