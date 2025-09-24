Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Классическая мелодрама в стиле российских телевизионных историй о семье, предательстве и новой борьбе за любовь.

В 2025-м российские телеканалы продолжают выпускать сериалы о семье, предательстве и бедной жене олигарха, выброшенной с чемоданом из дома. Одним из них стала мелодрама «Слепая любовь» — история о женщине, у которой в один момент рушится идеальная жизнь.

1 серия

Виктория Соколовская живёт в роскошном доме с мужем Сергеем и сыном Никитой. Она счастлива в роли хранительницы очага, а по хозяйству ей помогает гувернантка Ирина.

Но отношения с мужем начинают трещать: он задерживается на работе, избегает разговоров. В день годовщины свадьбы Вика готовит романтический ужин, но Сергей не приходит. Вместо него в дом приезжает водитель Павел с цветами.

Утром Сергей возвращается и застаёт жену в одной постели с шофёром.

2 серия

Скандал вспыхивает мгновенно: Сергей не слушает оправданий, выгоняет Викторию и Павла из дома и тотчас подаёт на развод. Для Вики это шок — она не помнит, что произошло ночью, и уверена, что её подставили.

Сергей увольняет Павла и настраивает сына против матери. Вике приходится уехать в маленькую родительскую квартиру. Она остаётся без семьи, без денег и без опоры.

3 серия

Вика подозревает, что ситуация была подстроена, и пытается найти Павла, чтобы выяснить правду. Но его номер заблокирован. Она обращается за помощью к подруге Даше, у которой связи в службах безопасности.

Тем временем Сергей всё больше ограничивает общение сына с матерью, внушая Никите, что она предала семью. Вика отчаянно борется за встречи с ребёнком, но муж требует развода на условиях, по которым она остаётся ни с чем и лишается прав на сына.

4 серия

Отчаявшаяся Виктория сталкивается с новым испытанием: её соседка Лиза едва не погибает на кухне из-за пожара. Вика спасает девочку и знакомится с её отцом, который неожиданно оказывается тем самым Павлом.

Он тоже ничего не помнит о роковой ночи и признаётся, что потерял работу и репутацию. Постепенно оба понимают, что стали жертвами чужой игры. Но кто стоит за этой подставой — Сергей, его окружение или кто-то третий?

Режиссёр Дмитрий Сорокин выстраивает историю в лучших традициях отечественных мелодрам: запутанный любовный треугольник, семейные тайны и соседи с неожиданными связями. В главных ролях — Ксения Роменкова, Василий Туркин и Михаил Гудошников.

«Слепая любовь» обещает зрителям не просто очередной сериал о бытовых драмах, а напряжённый ребус о доверии, манипуляциях и цене, которую приходится платить за слепую веру в близких.

