Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

24 сентября 2025 12:48
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Классическая мелодрама в стиле российских телевизионных историй о семье, предательстве и новой борьбе за любовь.

В 2025-м российские телеканалы продолжают выпускать сериалы о семье, предательстве и бедной жене олигарха, выброшенной с чемоданом из дома. Одним из них стала мелодрама «Слепая любовь» — история о женщине, у которой в один момент рушится идеальная жизнь.

1 серия

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Виктория Соколовская живёт в роскошном доме с мужем Сергеем и сыном Никитой. Она счастлива в роли хранительницы очага, а по хозяйству ей помогает гувернантка Ирина.

Но отношения с мужем начинают трещать: он задерживается на работе, избегает разговоров. В день годовщины свадьбы Вика готовит романтический ужин, но Сергей не приходит. Вместо него в дом приезжает водитель Павел с цветами.

Утром Сергей возвращается и застаёт жену в одной постели с шофёром.

2 серия

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Скандал вспыхивает мгновенно: Сергей не слушает оправданий, выгоняет Викторию и Павла из дома и тотчас подаёт на развод. Для Вики это шок — она не помнит, что произошло ночью, и уверена, что её подставили.

Сергей увольняет Павла и настраивает сына против матери. Вике приходится уехать в маленькую родительскую квартиру. Она остаётся без семьи, без денег и без опоры.

3 серия

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Вика подозревает, что ситуация была подстроена, и пытается найти Павла, чтобы выяснить правду. Но его номер заблокирован. Она обращается за помощью к подруге Даше, у которой связи в службах безопасности.

Тем временем Сергей всё больше ограничивает общение сына с матерью, внушая Никите, что она предала семью. Вика отчаянно борется за встречи с ребёнком, но муж требует развода на условиях, по которым она остаётся ни с чем и лишается прав на сына.

4 серия

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Отчаявшаяся Виктория сталкивается с новым испытанием: её соседка Лиза едва не погибает на кухне из-за пожара. Вика спасает девочку и знакомится с её отцом, который неожиданно оказывается тем самым Павлом.

Он тоже ничего не помнит о роковой ночи и признаётся, что потерял работу и репутацию. Постепенно оба понимают, что стали жертвами чужой игры. Но кто стоит за этой подставой — Сергей, его окружение или кто-то третий?

Режиссёр Дмитрий Сорокин выстраивает историю в лучших традициях отечественных мелодрам: запутанный любовный треугольник, семейные тайны и соседи с неожиданными связями. В главных ролях — Ксения Роменкова, Василий Туркин и Михаил Гудошников.

«Слепая любовь» обещает зрителям не просто очередной сериал о бытовых драмах, а напряжённый ребус о доверии, манипуляциях и цене, которую приходится платить за слепую веру в близких.

Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит».

Фото: Кадр из сериала «Слепая любовь»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно Читать дальше 5 октября 2025
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ Читать дальше 4 октября 2025
Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Спустя годы «Мир! Дружба! Жвачка!» получил свой «Камбэк»: сюжет аналогичный, но лица в кадре новые Читать дальше 4 октября 2025
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной Читать дальше 3 октября 2025
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей «Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей Читать дальше 2 октября 2025
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!» «Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!» Читать дальше 5 октября 2025
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд Читать дальше 5 октября 2025
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать Читать дальше 4 октября 2025
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть Читать дальше 3 октября 2025
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше