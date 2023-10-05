Муж в ужасе от того, что вытворяет Александрова на съемках: даже смотреть больно

За красавицей Мариной Александровой уже давно закрепился образ скромницы. Ее одухотворенную внешность по достоинству оценили режиссеры, предлагая ей роли дворянок и цариц. А в этом году актриса решилась на провокационный эксперимент и снялась в довольно откровенном сериале «Открытый брак».

По сюжету ее героиня договаривается с мужем о свободных отношениях и начинает ему изменять. В сериях показано немало постельных сцен, в которых приняла участие Александрова. И, как выяснилось, своего реального супруга Андрея Болтенко актриса бережет от просмотра подобных эпизодов.

«Я знаю, что ему будет не очень комфортно смотреть конкретные сцены, поэтому и не надо этого делать», — заявила звезда в интервью журналу «Атмосфера».

При этом Александрова подчеркнула, что ей самой подобные свободные отношения претят, из-за чего она никогда не смогла бы жить в таком браке. Тем не менее сериал она считает по-настоящему терапевтическим: многие зрители смогли иначе взглянуть на ситуацию в своей собственной семье.